Челябинцев не пустят на площадь Революции

Центральную площадь Челябинска снова закроют на несколько часов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска сегодня, 6 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и парада войск Челябинского гарнизона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Планируется, что творческие челябинцы будут оттачивать нюансы своих выступлений с 17:00 до 21:00.
Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции.
Движение транспорта по проспекту Ленина сохранится в обычном режиме.
Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут передвижения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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