Общественный транспорт изменит схему движения в центре Челябинска

Общественный транспорт изменит маршруты в центре Челябинска 7 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», для проведения генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона 7 мая ориентировочно с 11:00 до 18:00 будет закрыто движение на нескольких участках:

по проспекту Ленина от улицы Свободы до Красной;

по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга;

по улице Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса.

Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты.

Автобусы:

№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Лесопарковая – Петра Столыпина;

№ 4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№14а – Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – АМЗ;

№18 – Завод ЛД – Свободы – Карла Маркса – Цвиллинга – Труда – Кирова – Автобусный парк;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Братьев Кашириных – Автобусный парк;

№78 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№85 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;

90с – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – АМЗ – Сад Кристалл – Новосинеглазово;

№123 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – Копейское шоссе – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№128 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Петра Столыпина;

№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой –Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина.

Троллейбусы:

№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;

№16 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – проспект Ленина – ЖБИ;

№19 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал.

Трамваи:

№3 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Депо №1;

№5 – ЧЭМК – Труда – Карла Маркса – ЧЭМК;

№7 – ЧГРЭС – Карла Маркса – Труда – ЧГРЭС;

№16 – Чичерина – Кирова – Областная больница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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