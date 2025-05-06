Общественный транспорт изменит схему движения в центре Челябинска

Общественный транспорт изменит маршруты в центре Челябинска 7 мая.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», для проведения генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона 7 мая ориентировочно с 11:00 до 18:00 будет закрыто движение на нескольких участках:
по проспекту Ленина от улицы Свободы до Красной;
по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга;
по улице Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса.
Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты.
Автобусы:
№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Лесопарковая – Петра Столыпина;
№ 4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;
№14а – Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – АМЗ;
№18 – Завод ЛД – Свободы – Карла Маркса – Цвиллинга – Труда – Кирова – Автобусный парк;
№22а – ЧКПЗ – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;
№64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Братьев Кашириных – Автобусный парк;
№78 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Академика Королева;
№85 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;
90с – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – АМЗ – Сад Кристалл – Новосинеглазово;
№123 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – Копейское шоссе – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;
№128 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Петра Столыпина;
№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой –Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина.
Троллейбусы:
№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;
№16 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – проспект Ленина – ЖБИ;
№19 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал.
Трамваи:
№3 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Депо №1;
№5 – ЧЭМК – Труда – Карла Маркса – ЧЭМК;
№7 – ЧГРЭС – Карла Маркса – Труда – ЧГРЭС;
№16 – Чичерина – Кирова – Областная больница.
Челябинск, Виктор Елисеев
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