Связисты разогнали «дачный» интернет

Связисты ускорили мобильный интернет для дачников и туристов в Челябинской области.

«МегаФон» подготовил сеть к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях в Челябинской области и еще 35 регионах России. Благодаря этому выросла скорость передачи данных, а жители и туристы теперь смогут пользоваться надежным голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом даже в самых отдаленных местах страны.

На Южном Урале работы затронули около 30 телеком-объектов, которые обслуживают СНТ и туристические места в Кетовском, Сосновском и Аргаяшском районах. В результате масштабной подготовки к летнему сезону скорость мобильного интернета в Сосновском муниципальном округе выросла на 47%, в Аргаяшском – на 85%.

В целом по России модернизация затронула более 1,5 тысячи базовых станций, которые обеспечивают связью сотни СНТ по всей стране. Помимо дачных локаций, специалисты усовершенствовали действующее и построили новое телеком-оборудование в популярных у южноуральских туристов местах. Так, работы были проведены у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

В результате скорость мобильного интернета в зоне работ выросла в среднем на 20%: так, на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 24%, в Поволжье и Центральной России – около 17%.

Этого удалось достичь не только за счет строительства новых базовых станций. Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора – это позволило увеличить емкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.

«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к теплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», – отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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