Южноуралец может сесть на пять лет за любовь к драгметаллам

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Миасса, обвиняемого в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, по версии следствия мужчина с июня по ноябрь 2024 года незаконно приобрел самородки и сыпучие материалы общей массой свыше 1,8 кг, содержащие химически чистое золото и серебро. Все это он привез домой и хранил, пока их не изъяли сотрудники УФСБ. Общая стоимость изъятых драгоценных металлов превысила 14 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. Южноуральцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Софья Артемьева

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