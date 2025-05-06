В СНТ в Магнитогорске из колодца достали труп пенсионерки

В Магнитогорске выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины в СНТ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в Магнитогорске, в СНТ «Строитель-4».
Сегодня, 6 мая, в 13:13 оперативному дежурному Магнитогорского отряда областной ППС поступило сообщение об обнаруженном в колодце теле женщины без признаков жизни.
Прибывшие на место спасатели с помощью багра и веревки извлекли из колодца тело 70-летней женщины и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства гибели пенсионерки выясняют.
Челябинск, Виктор Елисеев
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