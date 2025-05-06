В Челябинске женщина запрыгнула на эвакуатор и приковала себя наручниками

В Челябинске женщина запрыгнула на эвакуатор и приковала себя наручниками к рулю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на улице Труда рядом с МФЦ. Дама припарковала свой автомобиль на тротуаре и ушла по делам, а когда вернулась, ее машину уже погрузили на эвакуатор и попытались увезти на штрафстоянку. Но автомобилистка на ходу забралась внутрь и пристегнула себя наручниками к рулю, заявив, что не выйдет из авто.

Поскольку эвакуация машины с человеком в салоне строго запрещена (ч.1.1 ст.27.13 КоАП), эвакуатор остановился. И пока сотрудники ГАИ разбирались с шустрой челябинской у МФЦ образовалась большая пробка.

В итоге автомобилистку просто оштрафовали за парковку на тротуаре – ей придется заплатить за это нарушение 1 тыс. рублей, что в несколько раз меньше, чем оплата эвакуатора и штрафстоянки.

Челябинск, Софья Артемьева

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