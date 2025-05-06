В Челябинске сорвали сроки ремонта известного мемориала

Общественники обвинили власти Челябинска в неисполнении поручения президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске перенесли сроки лоокончания ремонтных работ на мемориале «Скорбящие матери», расположенном на Лесном кладбище. Об этом мэрия сообщила в ответе, направленном обеспокоенным общественникам.

Напомним, ранее активисты Общероссийского Народного фронта выразили опасения, что к 9 мая текущего года работы на памятном объекте не закончатся.

Это подтвердили и городские чиновники.

Из ответа, полученного общественниками, следует, что завершение работ запланировано на 3 квартал 2025 года. Между тем, как напомнили общественники, президент России Владимир Путин ранее потребовал привести в порядок все мемориалы и воинские захоронения к восьмидесятому Дню Победы.

«Но у наших чиновников другое мнение, они считают совершенно нормальным, что один из основных мемориалов Челябинска, города-миллионника, в день 80-летия Великой Победы будет за забором, и к нему не смогут возложить цветы в дань памяти по погибшим воинам ветераны, жители Челябинска и родственники захороненных здесь героев Великой Отечественной войны!» – возмутились в общественной организации.

Памятник «Скорбящие матери» является частью расположенного на территории Лесного кладбища мемориального комплекса «Память». Монумент был открыт полвека назад – 9 мая 1975 года – в память воинов, умерших в тыловых военных эвакогоспиталях.

Здесь регулярно проводились мероприятия, связанные с памятными датами. Но внешний вид памятника уже давно вызывал негодование южноуральцев. О необходимости привести мемориал в порядок челябинцы говорили еще весной 2023 года.

Работы по реставрации комплекса начались осенью 2024 года. Закончить их планировалось к 1 мая нынешнего года. Однако с этой задачей рабочие не справились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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