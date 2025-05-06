В Челябинске завершили расследование по делу об обналичивании средств

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, занимавшихся обналичкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, с сентября 2021 года по июнь 2023 года мужчины, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности и используя реквизиты фиктивно созданных 15 организаций, перевели на их счета более 195 млн рублей.

За оказанные услуги они удерживали с заинтересованных лиц вознаграждение в размере не менее 12 % от общей суммы обналиченных средств. Размер дохода превысил 7 млн рублей.

Южноуральцы обвиняются по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Софья Артемьева

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