Акционеры ЧМК снова остались без дивидендов

Акционеры Челябинского металлургического комбината в очередной раз останутся без дивидендов. Соответствующее решение приняли на общем собрании.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство ПАО ЧМК заявило об убытках по итогам 2024 финансового года – 6,709 млрд рублей против 1,622 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году. А в целом долги ЧМК составляют уже почти три четверти от имеющихся активов.
«В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", – сообщили на предприятии.
Завод не начисляет дивиденды с 2004 года, уточняет «Интерфакс».
Челябинск, Софья Артемьева
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