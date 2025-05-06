Акционеры ЧМК снова остались без дивидендов

Акционеры Челябинского металлургического комбината в очередной раз останутся без дивидендов. Соответствующее решение приняли на общем собрании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство ПАО ЧМК заявило об убытках по итогам 2024 финансового года – 6,709 млрд рублей против 1,622 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году. А в целом долги ЧМК составляют уже почти три четверти от имеющихся активов.

«В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", – сообщили на предприятии.

Завод не начисляет дивиденды с 2004 года, уточняет «Интерфакс».

Челябинск, Софья Артемьева

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