Первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Высокопоставленного южноуральского чиновника не выпустили из-под ареста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинский областной суд отклонил ходатайство защиты первого заместителя главы регионального миндортранса Станислава Харченко о замене ему меры пресечения.

Напомним, чиновника задержали 24 декабря прошлого года после обысков у него на рабочем месте и дома по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следстви, нарушения могли иметь место при подписании контрактов стоимостью 478 миллионов рублей на капитальный ремонт дороги к Джабыку в 2021 году, а также на ремонт дороги Мисяш – Чебаркуль – трасса М-5 в 2024 году (стоимость работ 174,8 миллиона рублей).

Сам Харченко все обвинения отрицает. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Адвокаты чиновника несколько раз пытались оспорить это решение, но безуспешно. На сей раз защита просила суд заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Юристы ссылались положительные характеристики и состояние здоровья замминистра, а также указывала на наличие у него государственных наград. Но суд ходатайство отклонил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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