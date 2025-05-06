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Вторник, 6 мая 2025, 17:42 мск

Новости Челябинск

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7 мая на Свердловском проспекте возможны большие пробки

Напряженная ситуация ожидается 7 мая на дорогах в районе стадиона ЧЦЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в среду с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. Это очень оживленный перекресток: через него идет потоки в Металлургический район, аэропорт, а также в сторону Екатеринбурга и обратно.

Отключение светофора в этом месте, как правило, провоцирует большие пробки.

Челябинск, Софья Артемьева

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