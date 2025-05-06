Шестеро южноуральцев вернулись из украинского плена

Шестерых воинов из Челябинской области вернули в ходе обмена военнопленными с ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обмен пленными с украинской стороной состоялся сегодня, 6 мая.

«В числе 205 возвращенных военнослужащих – шестеро южноуральцев из Аргаяшского, Варненского, Еткульского, Сосновского районов и Челябинска, находившихся в плену с 2024 года и начала 2025 года, чьи родные обращались ко мне за содействием в поиске ребят. Большинство совсем юные – 23-25 лет, проходившие военную службу по контракту. Один из парней попал в плен 9 мая 2024 года, а 80-летие Победы встретит уже на российской земле», – рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко на своей странице в социальных сетях.

Обмен военнопленными прошел по формуле «205 на 205». В настоящее время российские военнослужащие размещены в Белоруссии. В ближайшее время их перевезут в Россию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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