После срыва сроков ремонта военного мемориала в Челябинске возбудили уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении работ по ремонту объекта культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки.

По данным следствия, сотрудники муниципального автономного учреждения «Челябинский центр искусств» с 16 декабря 2019 года по 1 мая 2025 года не приняли мер по сохранению мемориала «Память» («Скорбящие матери»). Кроме того, они не организовали должный контроль за выполнением работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений в срок, предусмотренный контрактом, то есть до 1 мая текущего года.

Фото: официальный тг-канал следственного управления СКР по Челябинской области

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных должностных лиц.

Напомним, ранее в мэрии заявили, что срок окончания работ по реконструкции мемориала «Скорбящие матери» перенесен с 1 мая на третий квартал 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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