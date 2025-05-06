«Трактор» – в финале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» дома обыгрывает московское «Динамо» со счетом 4:3 и выходит в финал Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы первыми нанесли удар по воротам. И первыми остались в меньшинстве – на 12-й минуте встречи на скамью штрафников отправился Артем Блажиевский.

И на 14-й минуте, когда удаленный челябинец едва вышел на лед, Максим Джиошвили открыл счет – 1:0, гости выходят вперед.

После пропущенной шайбы «черно-белые» завладели шайбой. «Трактор» полностью контролировал игру, атака следовала за атакой, и москвичам оставалось только обороняться. Но это у них прекрасно получилось – первый период закончился при минимальной преимуществе «Динамо» в счете.

В начале второй двадцатиминутки была у гостей возможность увеличить разрыв в счете, но Дилан Сикура поздно среагировал и не успел к шайбе, выкатившейся из ловушки Зака Фукале на пятак.

И тут же сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». На 25-й минуте матча москвичи заблокировали попытку Никиты Коростелева бросить по воротам, но шайба оказалась у Василия Глотова. Челябинец вышел на пятак, уложил вратаря на лед и отправил шайбу в пустые ворота – 1:1.

На 29-й минуте Владислав Подъяпольский покинул ворота московского клуба Возможно, голкипер «Динамо» получил травму. Его место занял Максим Моторыгин. И уже на следующей минуте Максим Шабанов кистевым броском из левого круга вбрасывания отправил шайбу в ближнюю девятку «динамовских» ворот – 2:1.

На 34-й минуте встречи встречи хозяева устроили москвичам дежавю. Никита Коростелев выкатился из средней зоны в левый круг вбрасывания и оттуда с кистей отправил шайбу в ближнюю девятку – 3:1, «Трактор» упрочил свое преимущество.

Предпринимали гости попытки сократить отставание, но без результата. А на 38-й минуте «Динамо» осталось еще и в меньшинстве.

Но выстояли москвичи вчетвером против пятерых челябинцев. И на 40-й минуте на скамью штрафников отправился уже форвард хозяев Чарльз Робинсон.

И уже на 1-й минуте третьего перида (41-й минуте матча) готям удалось реализовать численное преимущество. Выиграли они вбрасывание в чужой зоне, Никита Гусев отдал пас на синюю линию, оттуда Бреннан Менелл зарядил с кистей, и шайба, срикошетив, влетела в ворота – 3:2, преимущество «Трактора» сократилось до минимума.

После этого нарастило «Динамо» давление на позиции «Трактора». К середине третьего периода гости почти догнали челябинцев по числу бросков в створ ворот. Зачастую хозяевам не оставалось ничего, кроме как просто выбросить шайбу из своей зоны.

На 56-й минуте встречи «бело-голубым» удалось-таки додавить челябинцев. Артем Швец-Роговой выкатился на пятак и со второй попытки сравнял счет, загнав отскочившую от щитков Зака Фукале шайбу в открытый угол ворот – 3:3.

Только после пропущенной шайбы челябинцы бросились в атаку, и тяжко пришлось уже гостям. Это принесло результат. На 59-й минуте Семен Дер-Аргучинцев ворвался в зону «Динамо», оставил шайбу за спиной, ее подхватил Максим Шабанов и резким броском отправил в ворота – 4:3, дубль Шабанова.

Максим Моторыгин убежал с ворот за минуту и 8 секунд до сирены и у челябинцев была возможность забросить шайбу в пустые ворота. Но Логан Дэй попал в штангу. И все-таки сегодня – день «Трактора». 4:3 – вновь победа с минимальным счетом. Но это четвертая победа южноуральцев.

Счет в полуфинальной серии становится 4:1. И «Трактор» встретится с ярославским «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

Это будет второй финал Кубка Гагарина для челябинского клуба за всю историю. Ранее «черно-белые» проходили в плей-офф так далеко лишь в 2013 году. И тогда они уступили кубок именно московскому «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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