В Челябинске задерживают и отменяют авиарейсы на Москву

В аэропорту Челябинска заявили об отмене четырех рейсов в Москву. Три рейса задерживаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент авиапредприятие подтвердило отмену или перенос рейсов, которые должны были вылететь из Челябинска в столицу после 5:00. Причина – неприбытие или позднее прибытие самолетов из Москвы.

В ночь на 7 мая все столичные аэропорты были закрыты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время ограничения сняты, но авиасуда вылетели с опозданием. Кроме того, часть рейсов также была отменена.

По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет, который ждали из Москвы в 00:30, прибудет только в 15:05. В 14:40 ожидается воздушное судно, должное быть в Челябинске в 05:05. Самолет со временем прибытия в 11:35 задерживается ровно на час.

Кроме того, были отменены рейсы, ожидавшиеся в 04:10, 04:15 и 15:25.

Из Челябинска отменены вылеты в 05:10, 05:50 (первоначально время его отбытия перенесли на 08:00), 12:40 и 16:20.

Лайнер, вылет которого планировался в 06:05, отправится в Москву в 15:25. Рейс на 07:20 перенесен на 16:05. Время вылета еще одного самолета перенесено с 11:30 на 12:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

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