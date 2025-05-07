Медведи вышли на туристические тропы Таганая

Опасных хищников заметили поблизости от популярных маршрутов в национальном парке на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», медведи бродят по туристическим тропам.

Так, хозяин тайги прогулялся в районе Черной скалы. «Судя по размеру следа, мишка это не очень крупный. Тем не менее, соблюдать осторожность необходимо», – настаивают ученые.

Максимально снизить риск встречи с медведем нос к носу поможет звуковое обозначение себя на тропе: громкий разговор, свист, пение.

Также туристов призывают не оставлять в лесу мусор и еду. «Даже печенье, которое вы положите на камень «для птичек», может привлечь вовсе не их. И потом что-то объяснять топтыгину, повадившемуся приходить за вкусняшками к стоянкам, бесполезно», – говорят сотрудники национального парка.

Посетителям Таганая рекомендуют выходить на маршрут днем. Сумерки и ночь – время диких животных. «Помните: природа – это их дом, а человек здесь – только гость», – подчеркивают в парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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