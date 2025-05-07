В Челябинске создадут несколько новых избирательных участков

Для жителей присоединенных к Челябинску поселков создадут новые избирательные участки в составе городского округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, вопрос об этом обсуждался в ходе встречи руководителей аппаратов ТИК Сосновского округа Ирины Щастливой и Центрального района Челябинска.

«На повестке – ликвидация избирательных участков в Сосновском округе и образование избирательных участков на территории Челябинского городского округа для обеспечения избирательных прав более 12 тысяч жителей, – отметили в региональном избиркоме. – Процедура запущена в связи с изменением границ муниципальных образований».

Напомним, в апреле областной парламент утвердил решение о включении в состав Челябинска поселков Западный и Пригородный.

Теперь необходимо в кратчайшие сроки образовать новые избирательные участки на территории Челябинского городского округа и сформировать новые участковые избирательные комиссии. При этом максимально сохранить кадровый ресурс, зпявили в региональном избиркоме.

Также комиссиям передадут необходимое оборудование, а также организуют обучение их новых членов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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