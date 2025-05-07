Самолет, вылетевший накануне из Челябинска в Москву, до сих пор не добрался до столицы

Самолет компании «Аэрофлот», вылетевший накануне из Челябинска в Москву, до сих пор не добрался до столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс №1427 должен был вылететь в 6 мая в 22:30 по уральскому времени. Но борт, его выполняющий, прибыл в Челябинск только в 23:15 из-за ограничений, введенных вчера вечером в аэропортах центрального региона России. Поэтому в Москву лайнер отправили только в 0:25 по местному времени. Проведя в воздухе чуть больше часа, судно начало кружить над Набережными Челнами. Эти маневры заняли 55 минут, и лайнер снова двинулся к Москве, но после Ярославля сделал очередной круг и около 3 часов ночи (здесь и далее время московское) приземлился в Пулково.

Скриншот сайта flightradar24

Пассажиров не выпускали из самолета до 9 часов, а потом отправили в терминал выяснять свою дальнейшую судьбу у представителей авиакомпании. Поскольку минувшей ночью Пулково использовали как резервный аэродром для нескольких десятков рейсов, к кассам «Аэрофлота» выстроилась большая очередь. «Простояли в ней около 2 часов, пока ничего не прояснилось, – рассказывают челябинцы. – Получили новые посадочные на свой же рейс, который вроде бы должен вылететь в Москву в 12:00. Но не факт,что улетим: время уже раз десять переносили».

Челябинск, Павел Зварзин

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