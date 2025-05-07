На фронтах Великой Отечественной могли сражаться более 400 тысяч южноуральцев

В архивах Челябинской области попытались посчитать, сколько жителей региона ушли на форт в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , этот вопрос обсуждали в ходе научно-практической конференции, состоявшейся в стенах Челябинского филиала Президентской академии.

По словам одного из историков, цифра, приводимая в большинстве источников, может оказаться далеко от действительного положения дел. Об этом заявил заведующий отделом публикации и научного использования документов объединенного государственного архива Челябинской области Александр Лымарев.

«В большинстве источников фигурирует цифра в 1 миллионов человек, но она не совсем соответствует действительности, – цитирует «Полит74» исследователя. – По данным переписи населения 1939 года на территории Челябинской области, в которую тогда входила Курганская и крупный промышленный центр Каменск-Уральский, проживало 2,8 миллионов человек. Мужчин из них 1,3 миллиона человек. Как ни крутите, но из них мобилизовать миллион невозможно, так как перепись учитывала и младенцев, и совсем уже престарелых людей».

Даже если к этому числу прибавить значительное число эвакуированных из западных областей Советского Союза, вряд ли можно говорить о существенной коррекции. Ведь основную часть новоприбывших составляли женщины и дети, напоминает историк. Мужчин было не так много. Кроме того, все они, как правило, имели «бронь» как ценные специалисты. И хотя многие из них пытались уйти на фронт добровольцами, отпускали их предприятия, работавшие для Победы, крайне неохотно.

Так что оценка в 1 миллион человек, впервые появившаяся в 1985 году в справке партийного архива Челябинской области (оригинал документа утерян) достаточно условна.

В 2019 году военный комиссариат Челябинской области представил собственную статистику, оценив число фронтовиков-южноуральцев в 340 тысяч человек (речь о жителях территории современной Челябинской области). Но и оно не менее условно, считает Александр Лымарев.

Наконец, на сайте государственного комитета по делам архивов Южного Урала есть «Книга памяти», где фиксируются все данные по ушедшим на фронт. По состоянию на сегодняшний день в ней значится 402 тысячи 773 человека. И хотя данному ресурсы не чужды некоторые огрехи (не исключено, что часть имен дублируется), цифра может быть близка к реальности, считает исследователь-архивист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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