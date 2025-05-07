Центр Челябинска встал в автомобильных пробках

Автомобильные пробки сковали центр Челябинска после перекрытия дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в середине дня среды, 7 мая, движение автотранспорта затруднено на десятке улиц в Челябинске.

На данный момент, согласно сервису «Яндекс Пробки», ссобенно осложнена ситуация на автодорогах по проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, Курчатова, Воровского, Блюхера, Доватора, Свободы.

Скриншот: сервис «Яндекс Пробки»

Напомним, сегодня, 7 мая, в центре Челябинска проходит генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. В связи с этим примерно с 11:00 закрыто движение на нескольких участках:

по проспекту Ленина от улицы Свободы до Красной;

по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга;

по улице Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса.

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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