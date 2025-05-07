Движение по Свердловскому проспекту в Челябинске закроют почти на два месяца

Движение по Свердловскому проспекту в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 8 часов 10 мая до 23 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до перечесения с улицей Коммуны по направлению к ДС «Юность», – уточнили представители городских властей.

Общественный транспорт на время закрытия изменит схему движения, информация о маршрутах будет размещена дополнительно.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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