Полиция накрыла нелегальную молельную комнату под Челябинском

Незаконно работавшую молельную комнаты силовики накрыли во время рейда в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, очередное профилактическое мероприятие провели сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии и с участием представителей военного комиссариата в Сосновском районе.

В ходе рейдов на предмет соблюдения миграционного законодательства были проверены 72 иностранца. Всего в поле зрения правоохранительных органов оказались 320 человек.

Представителями военного комиссариата выдано 13 повесток для постановки на воинский учет.

Также выявлена нелегально действующую молельная комната. Возбуждено административное расследование за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка в регионе и создание безопасных условий проживания, будут продолжены, подчеркнули в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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