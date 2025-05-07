«Победа» возвращается. Кинотеатр на северо-западе Челябинска вновь открывает двери

Крупный кинотеатр в Курчатовском районе Челябинска возобновляет работу в муниципальном статусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , кинокультурный центр «Победа», приостановивши работу 20 апреля текущего года, откроется завтра, 8 мая, в новом статусе. Об этом представители учреждения сообщили в официальном телеграм-канале кинотеатра.

«Теперь мы муниципальный кинотеатр, – говорится в сообщении. – Первый рабочий день 8 мая. Сокращенный, с 16:00 до 21:00».

В четверг, 8 мая, на экранах «Победы» будут транслировать фильмы «В списках не значился» «Денискины рассказы» и мультфильм «Мальчик-дельфин»

9 мая челябинцев ждут специальные показы к 80-летию Победы и 50-летию кинотеатра «Победа»:

в 13:00 – детские анимационные и короткометражные фильмы о Великой Победе;

В 15:00 – «Белый Тигр» режисера Карена Шахназарова.

Вход на сеансы бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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