Это будет так: в Челябинске отрепетировали парад Победы (ФОТО)

В Челябинске отрепетировали парад Победы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из главных мероприятий праздничной программы 9 мая примут участие около 2,5 тысяч человек: военнослужащие, курсанты, сотрудники силовых структур. Их роли отрабатывали тщательно: только возвращение на исходную позицию после массового исполнения песни «День Победы» повторяли несколько раз, а в целом полный сценарий торжественного марша пришлось «прогонять» трижды.
Такую нагрузку выдержали не все: несколько десятков участников почувствовали себя плохо, некоторым понадобилась помощь медиков.
Оставшиеся в строю в итоге со своей задачей справились хорошо. И на площади Революции появилась военная техника.
В этом году к традиционным танкам и автомобилям добавили новые образцы вооружения, в том числе реактивную систему залпового огня «Смерч».
Всего на параде будет представлено 78 единиц военной техники.
Челябинск, Светлана Намская, Ульяна Белкина
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