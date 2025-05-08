9 мая центр Челябинска будет закрыт для транспорта: схемы ограничений

9 мая желающим попасть в центр Челябинска лучше отказаться от автомобилей: в связи с праздничными мероприятиями будет движение транспорта будет полностью закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии разработана следующая схема ограничений:
с 6:00 до 16:00 закроют
– пр. Ленина от ул. Свободы до ул. Лесопарковая;
– ул. Воровского от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
– ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского;
– ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. К. Маркса;
– ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга.
с 6:00 до 23:00:
– ул. Тимирязева от ул. Елькина до ул. Цвиллинга.
с 15:30 до 23:00:
– ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменная до ул. Кирова;
– ул. Каслинская от ул. 8 Марта до ул. Братьев Кашириных;
– ул. Красная от ул. Труда до ул. 8 Марта;
с 20:00 до 23:00:
– ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменная до ул. Российская;
– Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;
– ул. Каслинская от пр. Победы до ул. 8 Марта;
– ул. Кирова от пр. Победы до ул. Труда;
– ул. Труда от ул. Энгельса до ул. Свободы;
– ул. К. Маркса от ул. Красная до ул. Свободы;
– ул. Коммуны от ул. Красная до ул. Свободы;
– ул. Красная от пр. Ленина до ул. 8 Марта;
– ул. Васенко от пр. Ленина до ул. Труда;
– ул. Елькина от пр. Ленина до ул. Труда;
– ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда;
– ул. Советская от пр. Ленина до ул. Труда;
– ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Труда.
Схемы предоставлены администрацией Челябинска
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Челябинск, Софья Артемьева
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