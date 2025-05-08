В День Победы в Челябинске будет тепло, но пасмурно

В День Победы в Челябинске будет тепло и пасмурно.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью пройдет небольшой дождь. В первой половине дня воздух прогреется до плюс 18 градусов, в второй половине потеплеет до плюс 20, но снова возможны осадки и даже гроза.
В городе будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, периодически ускоряясь до 11 метров в секунду.
А 10 мая похолодает – днем не выше плюс 13.
Челябинск, Софья Артемьева
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