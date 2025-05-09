Челябинцев после фейерверка развезут по домам: где искать общественный транспорт

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» обещает развезти челябинцев и гостей города по районам сегодня после праздничного фейерверка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после 22:30 можно будет воспользоваться автобусами (АВ) 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22а, 34, 51, 58, 64, 71, 483, троллейбусами (ТБ) 10, 12, 19 и трамваями (ТМ) 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22.
После праздничного салюта транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках:
Площадь Революции
ТМ 3 по Кирова до Копрового;
ТМ 5 до Автовокзала;
ТМ 5 по Карла Маркса и Горького (до ул. 5-го декабря, далее в депо);
ТМ 7 по Труда и Российской до ЧГРЭС;
ТМ 16 по Кирова до Чичерина;
ТМ 22 по Карла Маркса и Российской до Чичерина;
АВ 64 по Братьев Кашириных до Автобусного парка.
Алое поле
ТМ 2 по Кирова до ЧЭМК;
ТМ 20 по Кирова до ЧМК;
ТБ 12 до Молдавской;
АВ 2 до Чурилово;
АВ 4 до Мамина;
АВ 71 по Свердловскому проспекту, 50-летия ВЛКСМ, Сталеваров до ЧМК.
Театр кукол
ТМ 2 до Областной больницы;
ТМ 3 до Копрового;
ТМ 16 до Чичерина;
ТМ 22 по Кирова, Карла Маркса, Горького до Чичерина.
Карла Маркса
ТМ 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;
ТМ 22 по Карла Маркса и Кирова до Чичерина.
Цвиллинга
ТМ 5 до Автовокзала;
ТМ 22 по Кирова до Чичерина.
Площадь искусств
ТМ 3 до Автовокзала;
ТМ 3 до ЧМК;
ТМ 22 по Карла Маркса и Горького до Чичерина.
Пушкина
ТМ 5 по Труда и Горького до ЧЭМК;
ТМ 7 до Автовокзала;
ТМ 16 по Труда и Российской до Чичерина.
Цирк
ТМ 3 до Автовокзала;
ТМ 15 по Кирова и Горького до Депо № 1;
ТМ 16 до Чичерина;
АВ 9 по Кирова, Комсомольскому проспекту до Петра Столыпина;
АВ 18 по Кирова, Комсомольскому проспекту до Автобусного парка.
ДС «Юность»
АВ 58 по Доватора, Новороссийской до Чистопольской.
Геологический музей
ТМ 2 до Областной больницы.
Торговый центр
ТБ 12 до АМЗ;
АВ 8 до Мамина;
АВ 8 до Академика Королёва.
Теплотехнический институт
ТМ 3 по Кирова до Автовокзала;
ТМ 7 по проспекту Победы и Российской до Автовокзала;
ТМ 15 по проспекту Победы и Горького до Депо № 1;
ТМ 15 до Чичерина;
ТМ 18 до ЧМК.
Проспект Победы (пересечение со Свердловским проспектом)
АВ 18 до ТРК Алмаз;
АВ 34 до Чурилово.
Свердловский проспект
ТБ 12 до АМЗ.
Челябинск, Софья Артемьева
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