Челябинцев после фейерверка развезут по домам: где искать общественный транспорт

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» обещает развезти челябинцев и гостей города по районам сегодня после праздничного фейерверка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после 22:30 можно будет воспользоваться автобусами (АВ) 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22а, 34, 51, 58, 64, 71, 483, троллейбусами (ТБ) 10, 12, 19 и трамваями (ТМ) 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22.

После праздничного салюта транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках:

Площадь Революции

ТМ 3 по Кирова до Копрового;

ТМ 5 до Автовокзала;

ТМ 5 по Карла Маркса и Горького (до ул. 5-го декабря, далее в депо);

ТМ 7 по Труда и Российской до ЧГРЭС;

ТМ 16 по Кирова до Чичерина;

ТМ 22 по Карла Маркса и Российской до Чичерина;

АВ 64 по Братьев Кашириных до Автобусного парка.

Алое поле

ТМ 2 по Кирова до ЧЭМК;

ТМ 20 по Кирова до ЧМК;

ТБ 12 до Молдавской;

АВ 2 до Чурилово;

АВ 4 до Мамина;

АВ 71 по Свердловскому проспекту, 50-летия ВЛКСМ, Сталеваров до ЧМК.

Театр кукол

ТМ 2 до Областной больницы;

ТМ 3 до Копрового;

ТМ 16 до Чичерина;

ТМ 22 по Кирова, Карла Маркса, Горького до Чичерина.

Карла Маркса

ТМ 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;

ТМ 22 по Карла Маркса и Кирова до Чичерина.

Цвиллинга

ТМ 5 до Автовокзала;

ТМ 22 по Кирова до Чичерина.

Площадь искусств

ТМ 3 до Автовокзала;

ТМ 3 до ЧМК;

ТМ 22 по Карла Маркса и Горького до Чичерина.

Пушкина

ТМ 5 по Труда и Горького до ЧЭМК;

ТМ 7 до Автовокзала;

ТМ 16 по Труда и Российской до Чичерина.

Цирк

ТМ 3 до Автовокзала;

ТМ 15 по Кирова и Горького до Депо № 1;

ТМ 16 до Чичерина;

АВ 9 по Кирова, Комсомольскому проспекту до Петра Столыпина;

АВ 18 по Кирова, Комсомольскому проспекту до Автобусного парка.

ДС «Юность»

АВ 58 по Доватора, Новороссийской до Чистопольской.

Геологический музей

ТМ 2 до Областной больницы.

Торговый центр

ТБ 12 до АМЗ;

АВ 8 до Мамина;

АВ 8 до Академика Королёва.

Теплотехнический институт

ТМ 3 по Кирова до Автовокзала;

ТМ 7 по проспекту Победы и Российской до Автовокзала;

ТМ 15 по проспекту Победы и Горького до Депо № 1;

ТМ 15 до Чичерина;

ТМ 18 до ЧМК.

Проспект Победы (пересечение со Свердловским проспектом)

АВ 18 до ТРК Алмаз;

АВ 34 до Чурилово.

Свердловский проспект

ТБ 12 до АМЗ.

Челябинск, Софья Артемьева

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