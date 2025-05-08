В Челябинске изменены маршруты общественного транспорта

В Челябинске 9 мая часов изменены маршруты общественного транспорта. С 6:00 до 16:00 будут действовать следующие схемы движения:

Автобусы:

№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Лесопарковая – Петра Столыпина;

№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№14а – Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – АМЗ;

№18 – Завод ЛД – Свободы – Карла Маркса – Цвиллинга – Труда – Кирова – Автобусный парк;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№26 – ЧВВАКУШ – Шершни – Худякова – Лесопарковая – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№35 – Приборостроителей – Свердловский проспект – Труда – Свободы – Разина – Доватора – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;

№64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Братьев Кашириных – Автобусный парк;

№78 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№85 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Разина – Доватора – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;

№90с – Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – АМЗ – Сад Кристалл – Новосинеглазово;

№123 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – проезд от проспекта Победы до Кожевникова – Кожевникова – поселок Советов – переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) – поселок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№125 – Автовокзал (Копейск) – Ленина – Калинина – проспект Славы – проезд от проспекта Победы до Кожевникова – Кожевникова – поселок Советов – переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) – поселок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал;

№128 – Автовокзал (Копейск) – проспект Победы – проезд от проспекта Победы до Кожевникова – Кожевникова – поселок Советов – переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) – поселок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Петра Столыпина;

№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева –– Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина.

Троллейбусы:

№10 – Солнечный берег – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал;

№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

№14 – ЧМК – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – ДС «Юность»;

№16 – Железнодорожный вокзал – Свободы – проспект Ленина – ЖБИ;

№19 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал.

Трамваи:

№2 – ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК;

№3 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Депо №1;

№5 – ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Кирова – ЧЭМК;

№7 – ЧГРЭС – Труда – Карла Маркса – Депо № 1;

№16 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – ЧГРЭС;

№20 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧМК.

С 20:00 до 23:00 меняются следующие маршруты:

Автобусы:

№8 – Мамина – проспект Победы – Краснознамённая – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№15 – ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№18 – Завод ЛД – Свободы – проспект Ленина – Российская – проспект Победы – Автобусный парк;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№35 Приборостроителей – Свердловский проспект – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свободы – Разина – Доватора – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;

№58 – ЧВВАКУШ – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свердловский проспект – Доватора – Чистопольская;

№71 – ЧМК – проспект Победы – Краснознамённая – Братьев Кашириных – Петра Столыпина.

Троллейбусы (после 19:00):

№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – ЧМК.

Трамваи (после 19:00):

№2 – ЧЭМК – Ворошилова;

№ 3 и №20 – ЧМК – ЧЭМК;

№5 и №7 – ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС;

№15 – Чичерина – Горького – Российская – Чичерина;

№16 – Чичерина – Першино;

№22 – Чичерина – Российская – Горького – Чичерина.

Челябинск, Софья Артемьева

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