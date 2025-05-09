российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 мая 2025, 12:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинске в ближайшие часы может испортиться погода

Погода в Челябинске может испортится в ближайшие часы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в эти минуты зона осадков местами с грозами активизируется в горной зоне региона и к областному может подойти через 2-3 часа.

По данным сервиса «Яндекса.Погода» дождь – довольно сильный – может начаться около 18:00, в течение часа он ослабнет, но задержится в Челябинске до ночи.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,