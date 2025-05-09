В Челябинске в ближайшие часы может испортиться погода

Погода в Челябинске может испортится в ближайшие часы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в эти минуты зона осадков местами с грозами активизируется в горной зоне региона и к областному может подойти через 2-3 часа.

По данным сервиса «Яндекса.Погода» дождь – довольно сильный – может начаться около 18:00, в течение часа он ослабнет, но задержится в Челябинске до ночи.

Челябинск, Софья Артемьева

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