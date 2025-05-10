10 – 12 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10.05.2025, суббота
-
11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
14:00 Челябинск – Кинозал Победы: смотрим фильм «Баллада о солдате» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
11.05.2025, воскресенье
-
10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Занятие «Интерфейс смартфона. Основные настройки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию фенечек «Дружба» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
-
12:00 Челябинск – Мастер-класс по актерскому мастерству «Импровизация на сцене» для всей семьи (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
-
12:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Лекция «Три алмаза Ренессанса: Леонардо, Микеланджело, Рафаэль» в рамках лектория «(Не)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
13:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
13:00 Челябинск – Юбилейная праздничная программа в «Роднике» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Встреча «Уральская Пушкиниана» в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
14:00 Челябинск – Краеведческая беседа «Женщины Челябинска – труженицы тыла» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
-
14:00 Челябинск – Воскресная студия «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Встреча-концерт «Разве это выразить словами» в клубе бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике «Рисуем эмоции» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 Челябинск – Мастер-класс «Импровизация на сцене» по актерскому мастерству (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
12.05.2025, понедельник
-
14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»