В Челябинске отметили 80-летие Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Челябинске отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Как передают корреспонденты РИА «Новый День», одним из главных событий этого дня стал традиционный парад.
На Кировке попытались реконструировать атмосферу 40-х годов прошлого века, связав его с современностью.
Здесь можно было рассамтривать военную технику,
танцевать Танго Победы,
просто общаться
и смотреть на молодых челябинцев, демонстрирующих свою удаль:
А потом по улицам Челябинска прошел Бессмертный полк.
Челябинск, Евгений Полак, Ульяна Белкина
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