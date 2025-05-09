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Суббота, 10 мая 2025, 00:40 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске отметили 80-летие Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Челябинске отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как передают корреспонденты РИА «Новый День», одним из главных событий этого дня стал традиционный парад.

На Кировке попытались реконструировать атмосферу 40-х годов прошлого века, связав его с современностью.

Здесь можно было рассамтривать военную технику,

танцевать Танго Победы,

просто общаться

и смотреть на молодых челябинцев, демонстрирующих свою удаль:

А потом по улицам Челябинска прошел Бессмертный полк.

Челябинск, Евгений Полак, Ульяна Белкина

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