В Челябинске испорченный салют объяснили мерами безопасности

Администрация Челябинска извинилась перед горожанами за испорченный салют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праздничный фейерверк, посвященный 80-летию Победы, должен был начаться сегодня в 22:00 по местному времени, но что-то пошло не так. «По техническим причинам запуск фейерверка задерживается. Но он обязательно будет!» – сообщили в 22:16 в мэрии. Прошло еще 16 минут, потом еще 16 минут. За это время начался и закончился дождь, а часть горожан отправилась домой.

Самые стойкие все-таки дождались: первые залпы раздались в 22:48. Но шоу продолжалось недолго – вместо 15 минут стреляли всего 6, и то с перерывами.

Народ расходился разочарованный, обсуждая, куда ушли выделенные на салют миллионы. Примерно через час появилось официальное заявление:

«Уважаемые челябинцы, администрация города приносит извинения за долгое ожидание при запуске салюта и его усеченный формат.

Мы делали все возможное, чтобы День Победы завершился достойным фейерверком. Но, к сожалению, не смогли преодолеть технические сбои в работе оборудования, которые произошли в силу соблюдения определенных мер безопасности.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее решить все технические вопросы».

Челябинск, Софья Артемьева

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