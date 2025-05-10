В центре Челябинска на полторы недели ограничат движение

В ближайшие полторы недели сложности будут ожидать автомобилистов в районе пересечения улиц Коммуны и Свободы в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение по улице Коммуны частично закроют.
«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 10 мая до 22 часов 20 мая будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны в районе дома №91/2б», – уточнили представители городских властей.
На этот же период ограничивается движение транспорта по улице Свободы напротив дома №44 по направлению к улице Труда.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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