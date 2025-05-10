В Магнитогорске посетители парка застряли на высоте в сломавшемся аттракционе

Магнитогорцы провели четверть часа в застрявших вверх ногами вагонах аттракциона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 10 мая, в парке развлечений, расположенном за центральной городской ярмаркой. Об этом магнитогорцы рассказали в социальных сетях.

Один из аттракционов сломался, и его посетители оказались в зависших практически вверх ногами вагонах. В таком положении южноуральцам пришлось провести 15 минут.

«Люди кричали от страха, некоторые звали на помощь, – рассказали администраторы паблика «Магнитогорск. Главное». – Сотрудники парка не вызвали спасателей, а пытались чинить сами».

Спустя четверть часа механизм запустили вручную. Часть освободившихся посетителей быстро покинули парк, не вынеся нервного перенапряжения. Но были и такие, кто продолжил кататься.

Челябинск, Виктор Елисеев

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