В Магнитогорске посетители парка застряли на высоте в сломавшемся аттракционе

Магнитогорцы провели четверть часа в застрявших вверх ногами вагонах аттракциона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 мая, в парке развлечений, расположенном за центральной городской ярмаркой. Об этом магнитогорцы рассказали в социальных сетях.
Один из аттракционов сломался, и его посетители оказались в зависших практически вверх ногами вагонах. В таком положении южноуральцам пришлось провести 15 минут.
«Люди кричали от страха, некоторые звали на помощь, – рассказали администраторы паблика «Магнитогорск. Главное». – Сотрудники парка не вызвали спасателей, а пытались чинить сами».
Спустя четверть часа механизм запустили вручную. Часть освободившихся посетителей быстро покинули парк, не вынеся нервного перенапряжения. Но были и такие, кто продолжил кататься.
Челябинск, Виктор Елисеев
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