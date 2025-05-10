В мэрии Челябинска заявили о разрыве контракта с фирмой, сорвавшей салют в День Победы

Власти Челябинска пообещали наказать подрядчика после срыва салюта 9 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , об этом сегодня, 10 мая, глава Челябинска Алексей Лошкин заявил в своем телеграм-канале.

«Мы очень хотели завершить День Победы красочным фейерверком. К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик не справился с задачей и признал этот факт. До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось, – рассказал чиновник. – Вместе с горожанами я ждал на набережной реки. Разделяю разочарование тех, кто пришел увидеть фейерверк. Контракт с подрядчиком мы, конечно же, расторгнем. Естественно, такой салют не будет оплачен. Подрядчик будет оштрафован».

Напомним, праздничный фейерверк, посвященный 80-летию Победы, должен был начаться вчера, 9 мая, в 22:00 по местному времени, но что-то пошло не так. «По техническим причинам запуск фейерверка задерживается. Но он обязательно будет!» – сообщили в 22:16 в мэрии. Прошло еще 16 минут, потом еще 16 минут. За это время начался и закончился дождь, а часть горожан отправилась домой.

Самые стойкие все-таки дождались: первые залпы раздались в 22:48. Но шоу продолжалось недолго – вместо 15 минут стреляли всего 6, и то с перерывами, а небо заволокли клубы дыма.

Народ расходился разочарованный, обсуждая, куда ушли выделенные на салют миллионы. Примерно через час появилось официальное заявление, где чиновники объяснили произошедший конфуз техническими сбоями в работе оборудования, «которые произошли в силу соблюдения определенных мер безопасности».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube