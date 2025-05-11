В Ленинском и Центральном районах Челябинска ограничат движение по оживленным трассам

В Челябинска на улицах Дзержинского и Худяковой ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на двух участках дорог с 12 мая ограничат движение транспорта.

В связи со строительством наружных сетей канализации будет затруднен проезд по улице Дзержинского в районе дома №105. Окончание работ – 15 мая.

По аналогичной причине ограничено движение по улице Лесопарковой в районе дома №18/3 по улице Худякова, а также на правом отведенном повороте с улицы Лесопарковой на улицу Худякова. Окончание работ – 21 мая.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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