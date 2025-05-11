Педагогов челябинского лицея наказали за поножовщину на уроке

В Челябинске привлекли к ответственности педагогов, прозевавших поножовщину в школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудников школы наказали за ЧП, произошедшее в январе текущего года в лицее в Курчатовском районе Челябинска.

Напомним, тогда во время урока ученица шестого класса достала нож и ударила своего соседа по парте в бедро.

Учитель, как выяснили сотрудники прокуратуры, на произошедшее внимания не обратила. Уже на перемене о случившемся узнал другой педагог. Но ограничился визуальным осмотром раны 12-летнего мальчика. Бригаду скорой медицинской помощи вызывать не стали. В полицию о произошедшем также решили не сообщать.

Инцидент «свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников образовательной организации», пришли к выводу в надзорном ведомстве.

По результатам проверки руководству образовательного учреждения внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечены два педагога.

Самого директора оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube