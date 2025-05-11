В Челябинской области легковушка с семью пассажирами угодила под грузовик

Трое детей пострадали в ДТП в Варненском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 11 мая, в 16:25 на 82 километре автодороги «Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды».

По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля Howo при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении движущемуся по главной дороге автомобилю «Лада Гранта», под управлением 35-летнего мужчины. При этом в момент столкновения в салоне легковушки находились семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Правилами перевозки пассажиров владелец «Лады» пренебрег.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Лада Гранта». Их доставили в больницу.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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