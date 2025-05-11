Челябинец с пистолетом ворвался в торговый павильон в центре города

В Челябинске задержали вооруженного налетчика, пытавшегося ограбить киоск.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 11 мая, в Центральном районе Челябинска.
Около 19:00 часов неизвестный зашел в торговый павильон и, угрожая пистолетом, потребовал от продавца передать ему дневную выручку.
В этот момент в киоск зашел покупатель, и незадачливый налетчик решил скрыться.
Через полтора часа полицейские задержали челябинца у него дома. Грабителем оказался 39-летний горожанин. Пневматический пистолет, которым он вооружился во время налета, изъят.
Решается вопрос о возбуждении в отношении южноуральца уголовного дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
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