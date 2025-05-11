Челябинец с пистолетом ворвался в торговый павильон в центре города

В Челябинске задержали вооруженного налетчика, пытавшегося ограбить киоск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 11 мая, в Центральном районе Челябинска.

Около 19:00 часов неизвестный зашел в торговый павильон и, угрожая пистолетом, потребовал от продавца передать ему дневную выручку.

В этот момент в киоск зашел покупатель, и незадачливый налетчик решил скрыться.

Через полтора часа полицейские задержали челябинца у него дома. Грабителем оказался 39-летний горожанин. Пневматический пистолет, которым он вооружился во время налета, изъят.

Решается вопрос о возбуждении в отношении южноуральца уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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