В Челябинске восстановили трамвайное сообщение центра с Тракторозаводским и Ленинским районами

Завершающий этап ремонтных работ на трамвайных путях по лице Горького будут проводить ночью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения.
Напомним, ремонтный сезон на трамвайных путях в Челябинске стартовал месяц назад работами на участке, проложенном по улице Горького – от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина.
С ночи 11 апреля без трамвайного сообщения с центром города остались жители Ленинского и части Тракторозаводского района.
Теперь движение электротранспорта восстановлено, хотя ремонт не закончен.
«Завершающие работы по капитальному ремонту рельс на Горького будут проводиться в ночное время, без остановки движения», – заявили представители компании-перевозчика.
Челябинск, Виктор Елисеев
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