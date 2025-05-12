В Челябинске восстановили трамвайное сообщение центра с Тракторозаводским и Ленинским районами

Завершающий этап ремонтных работ на трамвайных путях по лице Горького будут проводить ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения.

Напомним, ремонтный сезон на трамвайных путях в Челябинске стартовал месяц назад работами на участке, проложенном по улице Горького – от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина.

С ночи 11 апреля без трамвайного сообщения с центром города остались жители Ленинского и части Тракторозаводского района.

Теперь движение электротранспорта восстановлено, хотя ремонт не закончен.

«Завершающие работы по капитальному ремонту рельс на Горького будут проводиться в ночное время, без остановки движения», – заявили представители компании-перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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