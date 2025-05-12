Уральские металлурги нацелились на рынки Юго-Восточной Азии

ММК обозначил интерес к азиатскому рынку на выставке в китайском Гуанчжоу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принял участие в 25-й международной выставке металлов и металлургии China Int'l Metal & Metallurgy Exhibition, которая 12 мая завершает трехдневную работу в китайском Гуанчжоу.

Азиатский рынок является для ММК одним из перспективных направлений развития экспортных продаж. Акцент в экспозиции компании сделан на горячекатаные рулоны, стабильно пользующиеся высоким спросом у потребителей из Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Посетителям также доступна информация о технологиях и ИТ-решениях, которые ММК использует на производстве и в бизнес-процессах. Высокое качество продукции и клиентского сервиса обеспечивается инновационными разработками в том числе с применением искусственного интеллекта.

В этом году в Metal & Metallurgy участвуют 780 компаний из 30 стран мира. Выставка совмещена с деловой программой, которая проходит в формате круглых столов, презентаций, семинаров и научно-технической конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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