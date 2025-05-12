Власти Челябинска разорвали контракт с подрядчиком, испортившим салют в День Победы

В мэрии Челябинска заявили, что не заплатят подрядной организации за сорванный салют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , контракт с фирмой, обязавшейся организовать салюты на День Победы и в день города расторгнут. Об этом заявил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергец Авдеев.

«К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик по запуску фейерверка не смог выполнить условия контракта и реализовать техническое задание по запуску салюта. До последнего мы пытались ситуацию исправить, но, к сожалению, это не удалось. В настоящий момент контракт расторгнут без оплаты и подрядчику выставлены штрафные санкции», – сообщил чиновник.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин заверил, что власти сделают выводы из произошедшей неудачи. «Надо, чтобы подрядные организации, которые задействованы в подобных мероприятиях, всегда имели альтернативный вариант. Об этом нужно подумать», – отметил градоначальник.

Напомним, праздничный фейерверк, посвященный 80-летию Победы, должен был начаться 9 мая в 22:00 по местному времени. Однако первые залпы прозвучали только в 22:48. Кроме того, вместо 15 минут фейерверк продолжался всего 6.

Примерно через час появилось официальное заявление мэрии, где чиновники объяснили случившийся конфуз техническими сбоями в работе оборудования, «которые произошли в силу соблюдения определенных мер безопасности». А на следующий день глава города заявил, что контракт с подрядчиком, ответственным за проведение салюта, будет расторгнут.

Впрочем, как подчеркнул Алексей Лошкин, сегодня, он считает, что в целом «город провел праздник достойно».

Хотя испорченный фейерверк был не единственным скандалом. Ранее были сорваны сроки реконструкции мемориала «Память» («Скорбящие матери»), расположенного на Лесном кладбище в Челябинске. Сдать объект планировалось до 1 мая. Однако в начале месяца в мэрии заявили, что работы закончат к третьему кварталу текущего года. В итоге в отношении ответственных сотрудников муниципального автономного учреждения «Челябинский центр искусств», ответственного за содержание объекта культуры, возбудили уголовное дело по подозрению в халатности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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