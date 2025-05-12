Главный ледовый городок Челябинска посвятят юбилею города

Челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции новогоднего городка проходило с 28 апреля по 11 мая.

Напомним, челябинцам предложили проголосовать за одну из 7 тем:

1. Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска.

2. Аленький цветочек.

3. Арктическая экспедиция.

4. Золотой ключик, или приключения Буратино.

5. Страна великанов.

6. Волшебник изумрудного города.

7. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

Большинство голосов горожане отдали юбилею города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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