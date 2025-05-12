Главный ледовый городок Челябинска посвятят юбилею города

Челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции новогоднего городка проходило с 28 апреля по 11 мая.
Напомним, челябинцам предложили проголосовать за одну из 7 тем:
1. Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска.
2. Аленький цветочек.
3. Арктическая экспедиция.
4. Золотой ключик, или приключения Буратино.
5. Страна великанов.
6. Волшебник изумрудного города.
7. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Большинство голосов горожане отдали юбилею города.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»