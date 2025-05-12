В Челябинске задержали за взятку инженера по надзору за строительством МУП ПОВВ

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МУП ПОВВ, подозреваемого в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 64-летнего инженера по надзору за строительством группы капитального строительства производственного отдела производственно-технической службы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска.

По версии следствия, деньги мужчина получил в период с 28 апреля по 5 мая текущего года через посредника, действовавшего в интересах подрядчика. За это ему предложили не выезжать на приемку отдельных этапов строительно-монтажных работ на объекте, расположенном на улице Академика Макеева, а подписать акты на скрытые работы, не глядя.

Инженера МУП ПОВВ задержали сотрудники отдела полиции «Калининский» при силовой поддержке регионального управления Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании в отношении него меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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