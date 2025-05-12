В Магнитогорске ранили при задержании горожанина, угрожавшего убить бывшую жену и дочь

Силовикам пришлось стрелять в нетрезвого жителя Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел вчера, 11 мая, в одном из домов Магнитогорска.

Нетрезвый южноуралец пришел к своей бывшей супруге и угрожал убить ее и свою несовершеннолетнюю дочь.

На место ЧП прибыли участковый уполномоченный полиции и сотрудники отряда вневедомственной охраны Росгвардии. Однако магнитогорец, вооружившись ножом, попытался оказать сопротивление.

В итоге, пишет «Верстов.Инфо», силовикам пришлось стрелять в дебошира. С огнестрельным ранением он госпитализирован. Жизни южноуральца ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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