Мэрия Челябинска начала проверку в МУП ПОВВ после задержания его сотрудника

В МУП ПОВВ прокомментировали задержание сотрудника предприятия.

Как уже сообщал «Новый День» , 64-летнего инженера по надзору за строительством группы капитального строительства производственного отдела производственно-технической службы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска задержали за получение взятки.

По версии следствия, деньги мужчина получил в период с 28 апреля по 5 мая текущего года через посредника, действовавшего в интересах подрядчика. За это ему предложили не выезжать на приемку отдельных этапов строительно-монтажных работ на объекте, расположенном на улице Академика Макеева, а подписать акты на скрытые работы, не глядя.

В МУП ПОВВ заявили, что заинтересованы «в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и окажет все необходимое содействие правоохранительным органам».

Кроме того, по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина будет проведена тщательная проверка документов, подписанных фигурантом уголовного дела.

В случае выявления дополнительных фактов коррупционной деятельности сотрудника ПОВВ, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи соответствующей процессуальной оценки, заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube