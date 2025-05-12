Мэрия Челябинска начала проверку в МУП ПОВВ после задержания его сотрудника

В МУП ПОВВ прокомментировали задержание сотрудника предприятия.
Как уже сообщал «Новый День», 64-летнего инженера по надзору за строительством группы капитального строительства производственного отдела производственно-технической службы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска задержали за получение взятки.
По версии следствия, деньги мужчина получил в период с 28 апреля по 5 мая текущего года через посредника, действовавшего в интересах подрядчика. За это ему предложили не выезжать на приемку отдельных этапов строительно-монтажных работ на объекте, расположенном на улице Академика Макеева, а подписать акты на скрытые работы, не глядя.
В МУП ПОВВ заявили, что заинтересованы «в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и окажет все необходимое содействие правоохранительным органам».
Кроме того, по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина будет проведена тщательная проверка документов, подписанных фигурантом уголовного дела.
В случае выявления дополнительных фактов коррупционной деятельности сотрудника ПОВВ, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи соответствующей процессуальной оценки, заверили в мэрии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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