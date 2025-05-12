В Магнитогорске два рыбака утонули меньше чем за неделю

В Челябинской области за пять дней два человека погибли на водоемах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, прохладная и дождливая погода традиционно снижает вероятность происшествий на водных объектах, однако не исключает их.
Так, сразу две трагедии произошли в Магнитогорске. 7 мая на Анопинском пруду в 4 метрах от берега на поверхности воды обнаружено тело 90-летнего мужчины. Пенсионер отправился сюда на рыбалку накануне.
11 мая на реке Урал запутался в сетях и утонул 64-летний магнитогорец. Тело мужчины обнаружили на поверхности воды в 15 метрах от берега. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства происшествий.
Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют южноуральцам быть осторожными и трезво оценивать свои возможности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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