В Челябинске начинается сезон отключений горячей воды

В Челябинске стартует сезон опрессовок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начнется в городе уже 20 мая и продлится до 3 июня включительно.
Под централизованное отключение горячего водоснабжения попадут 1138 жилых многоквартирных домов и 176 учреждений социальной сферы во всех районах областного центра. С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.
В эти же сроки пройдут гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. В мае 4 котельных проведут работы с отключением горячей воды, перечень домов – по ссылке.
Как отмечают в Управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения ресурса – две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
Челябинск, Виктор Елисеев
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