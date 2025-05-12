На Южный Урал надвигаются заморозки и ливни с грозами

Температура воздуха в Челябинской области опустится ниже нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью и утром 13 мая в отдельных районах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

Следующие три дня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами до сильных, грозы, в ночь на вторник в отдельных районах туманы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Температура атмосферного воздуха днем вторника на юге региона поднимется до 23 градусов выше нуля, в остальной части области синоптики обещают +12, +17.

В ночь со вторника на среду будет 5-10 градусов выше нуля, днем 14 мая воздух прогреется до +16, +21 градуса, в горах и низинах – до +13.

Ночью четверга ожидается +8, +13 градусов, днем потеплеет до 16-21 градуса выше нуля.

В Челябинске небольшой дождь начнется днем вторника и с перерывами продлится до четверга включительно. Ночные температуры с +6, +8 градусов предстоящей ночью поднимутся к четвергу до 10-12 градусов выше нуля. Днем челябинцам также обещают потепление – с 13-15 градусов выше нуля завтра до +18, +20 в четверг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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