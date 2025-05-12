В Магнитогорске два ребенка пострадали от наездов самокатчиков. В дело вмешался СКР

Региональное управление СКР начало проверку по факту травмирования детей в результате наезда самокатов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователи проверяют информацию о ДТП, произошедших 9 и 11 мая текущего года в Магнитогорске.
По словам очевидцев, в обоих случаях в результате наезда электросамоката пострадали маленькие дети. Так, четырехлетнего мальчика сбило СИМ, на котором ехали сразу трое подростков. Водители электросамокатов после столкновений скрылись с места происшествия.
В региональном следственном управлении СКР начата проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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